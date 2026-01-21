- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 січня
Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Із четверга та п’ятниці, 22 і 23 січня, очікується висока сонячна активність, спричинена спалахом класу X1.9 на Сонці, через що виникли викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі. Тож цими днями очікуються сильні магнітні бурі, що здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 24 січня, можливо, сонячна активність знизиться, проте можуть бути відчутні магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.