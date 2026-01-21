ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 січня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Які магнітні бурі будуть найближчим часом

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга та п’ятниці, 22 і 23 січня, очікується висока сонячна активність, спричинена спалахом класу X1.9 на Сонці, через що виникли викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі. Тож цими днями очікуються сильні магнітні бурі, що здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 24 січня, можливо, сонячна активність знизиться, проте можуть бути відчутні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie