Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 січня

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга та п’ятниці, 22 і 23 січня, очікується висока сонячна активність, спричинена спалахом класу X1.9 на Сонці, через що виникли викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі. Тож цими днями очікуються сильні магнітні бурі, що здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 24 січня, можливо, сонячна активність знизиться, проте можуть бути відчутні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.