169
169
1 хв

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22–24 вересня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 вересня

Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 вересня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–24 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 22 вересня, очікується висока сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок і середу, 23 та 24 вересня, геомагнітна активність знизиться до К-індексу 2–3 (зелений рівень) — магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

169
