Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22–24 вересня

Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 вересня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–24 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 22 вересня, очікується висока сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок і середу, 23 та 24 вересня, геомагнітна активність знизиться до К-індексу 2–3 (зелений рівень) — магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.