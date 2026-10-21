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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22–24 жовтня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–24 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
З четверга по суботу, 22–24 жовтня, очікується помірна сонячна активність. У ці дні прогнозуються несильні магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності. Геомагнітні коливання такої інтенсивності вважаються слабкими або помірними і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей. Сильних магнітних бур у цей період не очікується.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.