Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23–25 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23–25 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 23 березня, очікується пік активності: за прогнозами фахівців, Землю накриє магнітний шторм із К-індексом 7 (червоний рівень). Це вже сильна буря, здатна спричиняти виражені симптоми в метеозалежних людей: від головного болю та слабкості до стрибків тиску, прискореного серцебиття та порушень сну. У такі періоди також підвищується ймовірність збоїв у роботі супутникових систем, GPS-навігації та радіозв’язку.

У вівторок, 24 березня, сонячна активність трохи знизиться, проте залишиться високою. Геомагнітні умови будуть нестабільними, з періодичними сплесками, що спричиняють відчутні магнітні коливання. Люди, чутливі до таких змін, можуть і надалі відчувати втому, зниження концентрації та загальне нездужання.

У середу, 25 березня, ситуація почне поступово стабілізуватися. Очікується помірний рівень сонячної активності та більш спокійний геомагнітний фон, хоча окремі слабкі збурення все ще можливі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.