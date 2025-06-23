Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23—25 червня

Прогноз магнітних бур на 23, 24, 25 червня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23—25 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 23 червня, і вівторок, 24 червня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які, можливо, будуть відчутні для метеозалежних людей. У середу, 25 червня, хвилювання посиляться до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень).

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.