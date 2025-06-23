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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23—25 червня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23—25 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 23 червня, і вівторок, 24 червня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які, можливо, будуть відчутні для метеозалежних людей. У середу, 25 червня, хвилювання посиляться до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.