Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23-25 квітня
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-25 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Від четверга до суботи, 23-25 квітня, прогнозується низька сонячна активність, тому істотних магнітних хвилювань і бур не очікується. Геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною, без різких коливань, що вважається сприятливим періодом як для самопочуття людей, так і для роботи техніки.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.