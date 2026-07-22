- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 493
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23–25 липня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23–25 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
Від четверга, 23 липня, до суботи, 25 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у цей період очікуються магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.
Такі коливання вважаються слабкими і не здатні істотно вплинути на самопочуття більшості людей. Лише найчутливіші до погодних змін можуть відчувати легку втому, сонливість, зниження працездатності або незначні коливання настрою. Сильні магнітні бурі в ці дні не прогнозуються.
Загалом геомагнітна ситуація залишиться відносно спокійною, тому кінець тижня обіцяє бути сприятливим з погляду космічної погоди.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.