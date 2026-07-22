Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23–25 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23–25 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Від четверга, 23 липня, до суботи, 25 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у цей період очікуються магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

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Такі коливання вважаються слабкими і не здатні істотно вплинути на самопочуття більшості людей. Лише найчутливіші до погодних змін можуть відчувати легку втому, сонливість, зниження працездатності або незначні коливання настрою. Сильні магнітні бурі в ці дні не прогнозуються.

Загалом геомагнітна ситуація залишиться відносно спокійною, тому кінець тижня обіцяє бути сприятливим з погляду космічної погоди.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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