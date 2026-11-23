Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23–25 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок, 23 листопада, прогнозується помірне підвищення геомагнітної активності. К-індекс в окремі періоди може сягнути 4, що відповідає жовтому рівню. Такі показники свідчать про невеликі збурення магнітосфери, однак до рівня магнітної бурі вони не дійдуть.

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Однак уже у вівторок і середу, 24–25 листопада, магнітосфера нормалізується — магнітних коливань та бур не передбачається.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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