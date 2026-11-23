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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23–25 листопада
Найближчим часом очікуються коливання сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23–25 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 23 листопада, прогнозується помірне підвищення геомагнітної активності. К-індекс в окремі періоди може сягнути 4, що відповідає жовтому рівню. Такі показники свідчать про невеликі збурення магнітосфери, однак до рівня магнітної бурі вони не дійдуть.
Однак уже у вівторок і середу, 24–25 листопада, магнітосфера нормалізується — магнітних коливань та бур не передбачається.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.