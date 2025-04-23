Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 квітня

Прогноз магнітних бур на 24, 25, 26 квітня / © Associated Press

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–26 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сильна магнітна буря, яка вирувала останні кілька днів, нарешті почне затихати. В четвер, 24 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає відчутним магнітним хвилюванням, які зберігатимуться і в п’ятницю, 25 квітня. Можливо, вже в суботу, 26 квітня, магнітосфера повернеться до норми.

Реклама

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.