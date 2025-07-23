Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24—26 липня

Прогноз магнітних бур на 23, 24, 25 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24—26 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 24 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає відчутним магнітним хвилюванням. У п’ятницю та суботу, 25 і 26 липня, сонячна активність знизиться до К-індексу 2-3 (зелений рівень) — слабких хвилювань, нездатних впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.