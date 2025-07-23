- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24—26 липня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24—26 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 24 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає відчутним магнітним хвилюванням. У п’ятницю та суботу, 25 і 26 липня, сонячна активність знизиться до К-індексу 2-3 (зелений рівень) — слабких хвилювань, нездатних впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.