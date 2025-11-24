Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 листопада

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом? / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–26 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок і вівторок, 24 і 25 листопада, очікується низька сонячна активність, без значних хвилювань і бур. У середу, 26 листопада, буде підвищення сонячної активності — очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.