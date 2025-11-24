- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 листопада
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–26 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок і вівторок, 24 і 25 листопада, очікується низька сонячна активність, без значних хвилювань і бур. У середу, 26 листопада, буде підвищення сонячної активності — очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.