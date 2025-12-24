- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 грудня
Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітні бурі, що вирували останні кілька днів, нарешті вщухнуть. І в четвер, 25 грудня, очікуються слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю та суботу, 26 і 27 грудня, сонячна активність знизиться ще більше, спричиняючи лише незначні магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.