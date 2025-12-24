Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 грудня

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітні бурі, що вирували останні кілька днів, нарешті вщухнуть. І в четвер, 25 грудня, очікуються слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю та суботу, 26 і 27 грудня, сонячна активність знизиться ще більше, спричиняючи лише незначні магнітні хвилювання.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.