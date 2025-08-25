Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 серпня

Прогноз магнітних бур на 25, 26, 27 серпня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 25 серпня, очікуються слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які вже у вівторок, 26 серпня, переростуть у несильну магнітну бурю з К-індексом 4 (жовтий рівень). У середу, 20 серпня, очікуються також слабкі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.