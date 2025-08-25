- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 серпня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 25 серпня, очікуються слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які вже у вівторок, 26 серпня, переростуть у несильну магнітну бурю з К-індексом 4 (жовтий рівень). У середу, 20 серпня, очікуються також слабкі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.