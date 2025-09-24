Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 вересня

Прогноз магнітних бур на 25, 26, 27 вересня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга, 25 вересня, до суботи, 27 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 1-2 (зелений рівень), що відповідає магнітосфері зі слабкими заворушеннями, нездатними впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.