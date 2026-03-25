Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга до суботи, 26-28 березня, за прогнозами фахівців, очікують на помірну сонячну активність. К-індекс перебуватиме на рівні близько 4 (жовтий рівень), що відповідає слабким геомагнітним коливанням. Такі умови вважаються відносно спокійними і зазвичай не чинять помітного впливу на здоров’я більшості людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.