Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–28 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Реклама

У четвер, 26 листопада, прогнозується помірна геомагнітна активність. Можливі невеликі коливання магнітного поля Землі з К-індексом до 3–4, однак вони не досягнуть рівня магнітної бурі.

Реклама

Уже в п’ятницю, 27 листопада, ситуація зміниться. Очікується підвищення геомагнітної активності: К-індекс може досягти позначки 5, що відповідає червоному рівню та магнітній бурі класу G1. Найпомітніші збурення прогнозуються у першій половині дня.

У суботу, 28 листопада, геомагнітна активність залишатиметься підвищеною, проте сильна магнітна буря наразі не очікується. Можливі окремі періоди збурень магнітосфери з К-індексом близько 4.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів

Новини партнерів