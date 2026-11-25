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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26–28 листопада
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–28 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 26 листопада, прогнозується помірна геомагнітна активність. Можливі невеликі коливання магнітного поля Землі з К-індексом до 3–4, однак вони не досягнуть рівня магнітної бурі.
Уже в п’ятницю, 27 листопада, ситуація зміниться. Очікується підвищення геомагнітної активності: К-індекс може досягти позначки 5, що відповідає червоному рівню та магнітній бурі класу G1. Найпомітніші збурення прогнозуються у першій половині дня.
У суботу, 28 листопада, геомагнітна активність залишатиметься підвищеною, проте сильна магнітна буря наразі не очікується. Можливі окремі періоди збурень магнітосфери з К-індексом близько 4.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.