Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 26 січня, будуть лише незначні магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У вівторок, 27 січня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. У середу, 28 січня, буде підвищення сонячної активності, яке викличе магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень) у першій половині дня.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.