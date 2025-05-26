Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26–28 травня

Прогноз магнітних бур на 26, 27, 28 травня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–28 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 26 травня, і у вівторок, 27 травня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. Проте вже в середу, 28 травня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутна для людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.