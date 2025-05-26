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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26–28 травня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–28 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 26 травня, і у вівторок, 27 травня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. Проте вже в середу, 28 травня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутна для людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.