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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26–28 жовтня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–28 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З понеділка по середу, 26–28 жовтня, очікується низька сонячна активність. Сильних магнітних бур та відчутних геомагнітних коливань у ці дні не прогнозується, тому початок тижня обіцяє минути на тлі відносно спокійної обстановки.

Зазначимо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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