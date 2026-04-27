Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 квітня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–29 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 27 квітня, очікується підвищена сонячна активність, яка призведе до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень). Це означає, що геомагнітні коливання будуть досить відчутними і можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

У вівторок, 28 квітня, магнітосфера Землі стабілізується — сильних магнітних бур і виражених коливань не очікується.

Однак уже в середу, 29 квітня, ситуація знову зміниться: прогнозується черговий сплеск сонячної активності та нова магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень). Повторні геомагнітні збурення можуть сильніше відчуватися тими, хто чутливий до подібних змін, особливо якщо організм не встиг повністю відновитися.

У дні магнітних бур рекомендується дотримуватися щадного режиму, стежити за тиском, обмежити кофеїн і алкоголь, а також приділити увагу якісному сну і прогулянкам на свіжому повітрі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.