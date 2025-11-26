Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27-29 листопада

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © Associated Press

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-29 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 27 листопада, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У п’ятницю та суботу, 28 і 29 листопада, сонячна активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — магнітних хвилювань, невідчутних для людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.