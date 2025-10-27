- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 жовтня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–29 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 27 жовтня, очікуються магнітні хвилювання, які вже у вівторок, 28 жовтня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей. У середу, 29 жовтня, будуть сильні магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.