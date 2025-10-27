Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 жовтня

Прогноз магнітних бур на 27, 28, 29 жовтня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–29 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 27 жовтня, очікуються магнітні хвилювання, які вже у вівторок, 28 жовтня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей. У середу, 29 жовтня, будуть сильні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.