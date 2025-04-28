Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28–30 квітня

Прогноз магнітних бур на 28, 29, 30 квітня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28–30 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 28 квітня , очікується нормальна магнітосфера, однак у другій половині дня можливі невеликі магнітні хвилювання. У вівторок, 29 квітня , та середу, 30 квітня , магнітних бур та підвищення сонячної активності поки не прогнозується.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.