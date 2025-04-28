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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28–30 квітня
Найближчим часом не очікується високої сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28–30 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 28 квітня , очікується нормальна магнітосфера, однак у другій половині дня можливі невеликі магнітні хвилювання. У вівторок, 29 квітня , та середу, 30 квітня , магнітних бур та підвищення сонячної активності поки не прогнозується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.