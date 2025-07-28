Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28-30 липня

Прогноз магнітних бур на 28, 29, 30 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-30 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 28 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, які не здатні впливати на самопочуття людей. У вівторок і середу, 29 і 30 липня, магнітосфера прийде до норми, магнітних хвилювань і бур не очікується.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.