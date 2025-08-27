- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28-30 серпня
Найближчим часом не очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-30 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Від четверга, 28 серпня, до суботи, 30 серпня, очікується нормальна магнітосфера, без відчутних хвилювань і бур.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.