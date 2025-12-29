ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 грудня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-31 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З понеділка по середу, 29-31 грудня, очікується низька сонячна активність, тому значних магнітних хвилювань і бур не буде.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

