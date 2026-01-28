- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 січня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-31 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 29 січня, і п’ятницю, 30 січня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 31 січня, магнітосфера прийде до норми, магнітних бур не прогнозується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.