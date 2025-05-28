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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29–31 травня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29–31 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
З четверга, 29 травня, по суботу, 31 травня очікуються магнітні хвилювання, відчутні для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.