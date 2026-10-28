Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29–31 жовтня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29–31 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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З четверга по суботу, 29–31 жовтня, очікується низька сонячна активність. У ці дні сильних магнітних бур та відчутних геомагнітних коливань не прогнозується.

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Загалом кінець жовтня обіцяє минути на тлі спокійної геомагнітної ситуації.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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