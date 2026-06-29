Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 червня — 1 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 29 червня, геомагнітна обстановка залишиться спокійною. За прогнозами фахівців, очікується низька сонячна активність, тому магнітних бур та помітних геомагнітних збурень не передбачається.

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Однак уже у вівторок, 30 червня, ситуація зміниться. Очікується посилення сонячної активності, що призведе до магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Такі геомагнітні збурення можуть позначитися на самопочутті чутливих людей.

У середу, 1 липня, сонячна активність знову піде на спад. Геомагнітний фон стабілізується, очікуються лише помірні магнітні коливання без сильних бур, тому ризик впливу на самопочуття значно знизиться.

Фахівці рекомендують у період підвищеної сонячної активності дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води, уникати надмірних фізичних навантажень і, по можливості, проводити більше часу на свіжому повітрі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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