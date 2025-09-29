ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29 вересня — 1 жовтня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур

Прогноз магнітних бур / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 вересня — 1 жовтня 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 29 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає помірним магнітним хвилюванням, які не здатні впливати на самопочуття людей. У вівторок, 30 вересня, та середу, 1 жовтня, буде нормальна магнітосфера, без сильних хвилювань і бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

