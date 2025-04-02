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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 квітня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 3, 4, 5 квітня

Прогноз магнітних бур на 3, 4, 5 квітня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер і п’ятницю, 3 та 4 квітня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. Проте вже в суботу, 5 квітня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає несильній магнітній бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
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