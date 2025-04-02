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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 квітня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер і п’ятницю, 3 та 4 квітня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. Проте вже в суботу, 5 квітня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає несильній магнітній бурі.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.