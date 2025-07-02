Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 липня

Прогноз магнітних бур на 3, 4, 5 липня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі. У п’ятницю, 4 липня, геомагнітна активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) магнітних хвилювань, які можуть бути відчутними для метеозалежних людей. Магнітні хвилювання очікуються і в суботу, 5 липня.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.