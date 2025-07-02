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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 липня
Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 3 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі. У п’ятницю, 4 липня, геомагнітна активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) магнітних хвилювань, які можуть бути відчутними для метеозалежних людей. Магнітні хвилювання очікуються і в суботу, 5 липня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.