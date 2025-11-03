- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 листопада
Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 листопада 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У першій половині понеділка, 3 листопада, очікується слабка магнітна буря, яка до кінця дня вщухне. У вівторок і середу, 4 і 5 листопада, очікується низька сонячна активність — сильних магнітних хвилювань і бур не буде.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.