Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 листопада

Які магнітні бурі будуть 3, 4, 5 листопада / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 листопада 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У першій половині понеділка, 3 листопада, очікується слабка магнітна буря, яка до кінця дня вщухне. У вівторок і середу, 4 і 5 листопада, очікується низька сонячна активність — сильних магнітних хвилювань і бур не буде.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.