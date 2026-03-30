Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 березня — 1 квітня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 березня — 1 квітня 2026 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 30 березня, очікується підвищена сонячна активність, яка може спровокувати магнітну бурю з К-індексом 5. Такий рівень належить до помірних, проте вже здатний чинити вплив на метеозалежних людей. Цього дня можливі головні болі, слабкість, зниження концентрації, перепади тиску та порушення сну. Також не є винятком незначні перебої в роботі радіозв’язку та навігаційних систем.

У вівторок, 31 березня, сонячна активність залишиться на підвищеному рівні. Геомагнітна обстановка буде нестабільною, з періодичними коливаннями магнітного поля. Незважаючи на відсутність різких сплесків, чутливі люди можуть і далі відчувати вплив — у вигляді втоми, дратівливості та загального дискомфорту.

До середи, 1 квітня, ситуація почне поліпшуватися: активність Сонця знизиться, і очікуються лише слабкі магнітні хвилювання. Геомагнітний фон стане спокійнішим, а вплив на самопочуття — мінімальним.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

