Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 квітня — 2 травня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 квітня — 2 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 30 квітня — 2 травня, очікується помірна сонячна активність, яка супроводжуватиметься магнітними коливаннями різної інтенсивності. За прогнозами, геомагнітна ситуація почне поступово погіршуватися вже в четвер, а до вихідних вплив стане помітнішим, сягнувши піку до суботи. Такі магнітні хвилювання, хоч і не дотягують до рівня сильних бур, все ж можуть позначатися на самопочутті метеозалежних людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

