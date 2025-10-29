ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 жовтня — 1 листопада

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на найближчий час

Прогноз магнітних бур на найближчий час / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 жовтня — 1 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 30 жовтня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, яка до кінця дня трохи вщухне. У п’ятницю, 31 жовтня, і суботу, 1 листопада, очікуються відчутні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

