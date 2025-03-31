Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 31 березня – 2 квітня

Прогноз магнітних бур / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 березня – 2 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

Буря, що вирувала останній тиждень, нарешті вщухла. З понеділка, 31 березня до 2 квітня очікується нормальна магнітосфера, можливі слабкі магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.