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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 31 березня – 2 квітня

Найближчим часом очікується нормальна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур

Прогноз магнітних бур / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 березня – 2 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

Буря, що вирувала останній тиждень, нарешті вщухла. З понеділка, 31 березня до 2 квітня очікується нормальна магнітосфера, можливі слабкі магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Дата публікації
Кількість переглядів
270
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