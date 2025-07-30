Прогноз магнітних бур на 31 липня, 1-2 серпня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 липня — 2 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 31 липня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає відчутним магнітним хвилюванням, які вже в п’ятницю, 1 серпня, вщухнуть до К-індексу 3 (зелений рівень). А в суботу, 2 серпня, можливо, магнітосфера прийде в норму.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.