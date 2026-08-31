Спалах на Сонці / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 31 серпня — 2 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніше буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

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Від понеділка до середи, 31 серпня — 2 вересня, очікується низька сонячна активність. У цей період геомагнітна обстановка буде переважно спокійною, а суттєвих змін у магнітному полі Землі не прогнозується.

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Відчутних магнітних хвилювань та магнітних бур у ці дні не очікується. Сонячна активність залишатиметься на невисокому рівні, тому для більшості людей цей період має пройти без помітного впливу на самопочуття.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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