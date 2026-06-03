Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4-6 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга до суботи, 4-6 червня, прогнозується помірна сонячна активність. У цей період можливі незначні збурення магнітосфери Землі з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Для більшості людей вони пройдуть практично непомітно і не матимуть істотного впливу на самопочуття.

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Проте найбільш чутливі до змін геомагнітної обстановки люди можуть зіткнутися з легкою втомою, сонливістю, зниженням концентрації уваги або незначними перепадами настрою.

Загалом геомагнітна ситуація залишиться відносно спокійною і стабільною. Сильних сплесків сонячної активності, здатних спричинити магнітні бурі, фахівці не очікують.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

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