Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4-6 грудня

Які магнітні бурі очікуються найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 4 грудня, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття людей. У п’ятницю та суботу, 5 і 6 грудня, сонячна активність трохи знизиться, проте все одно спричинятиме сильні магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), тому слід бути уважним до свого організму.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.