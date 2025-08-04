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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4—6 серпня
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4—6 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей і техніку.
З понеділка, 4 серпня, по середу, 6 серпня, очікується низька сонячна активність з К-індексом 1-2 (зелений рівень), без магнітних хвилювань та бур.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.