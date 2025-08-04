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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4—6 серпня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 4, 5, 6 серпня

Прогноз магнітних бур на 4, 5, 6 серпня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4—6 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей і техніку.

З понеділка, 4 серпня, по середу, 6 серпня, очікується низька сонячна активність з К-індексом 1-2 (зелений рівень), без магнітних хвилювань та бур.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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