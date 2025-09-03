Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4-6 вересня

Прогноз магнітних бур на 4, 5, 6 вересня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Потужний магнітний шторм, що розпочався в ніч на 2 вересня, нарешті вщухає. І в четвер, 4 вересня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) — незначні магнітні хвилювання. У п’ятницю й суботу, 5 і 6 вересня, магнітосфера залишатиметься такою самою — без значних хвилювань і магнітних бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.