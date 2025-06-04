Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 червня

Прогноз магнітних бур на 5, 6, 7 червня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

Буря, що почалася 1 червня, трохи вщухає, але все ще залишається відчутною. У четвер, 5 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У п’ятницю і суботу, 6 і 7 червня, геомагнітна діяльність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — помірних магнітних хвилювань.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість — лише орієнтовні.