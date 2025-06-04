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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 червня
Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
Буря, що почалася 1 червня, трохи вщухає, але все ще залишається відчутною. У четвер, 5 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У п’ятницю і суботу, 6 і 7 червня, геомагнітна діяльність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — помірних магнітних хвилювань.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші натомість — лише орієнтовні.