Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5-7 лютого

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-7 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 5 лютого, очікується нормальна магнітосфера, без значних магнітних хвилювань і бур. Однак уже в п’ятницю, 6 лютого, сонячна активність посилиться, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), яка зберігатиме свою силу і в суботу, 7 лютого.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.