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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 листопада
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
З четверга по суботу, 5–7 листопада, очікується помірна сонячна активність. У ці дні можливі незначні геомагнітні збурення з К-індексом 3–4. Такі показники відповідають спокійному або злегка збуреному стану магнітосфери й не досягають рівня магнітної бурі.
У четвер геомагнітна активність може дещо підвищитися, проте сильних коливань не прогнозується. У п’ятницю та суботу ситуація має залишатися відносно стабільною, без істотних магнітних збурень.
Зазначимо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.