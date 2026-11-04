Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 листопада

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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З четверга по суботу, 5–7 листопада, очікується помірна сонячна активність. У ці дні можливі незначні геомагнітні збурення з К-індексом 3–4. Такі показники відповідають спокійному або злегка збуреному стану магнітосфери й не досягають рівня магнітної бурі.

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У четвер геомагнітна активність може дещо підвищитися, проте сильних коливань не прогнозується. У п’ятницю та суботу ситуація має залишатися відносно стабільною, без істотних магнітних збурень.

Зазначимо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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