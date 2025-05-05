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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 травня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 5 травня, і вівторок, 6 травня , очікуються сильні магнітні хвилювання, які вже в середу, 7 травня , можуть перерости в магнітну бурю, здатну впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.