Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5–7 травня

Прогноз магнітних бур на 5, 6, 7 травня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5–7 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 5 травня, і вівторок, 6 травня , очікуються сильні магнітні хвилювання, які вже в середу, 7 травня , можуть перерости в магнітну бурю, здатну впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.