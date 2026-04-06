Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 квітня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексом - від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 6 квітня, очікується помірна сонячна активність. Прогнозуються незначні магнітні коливання з К-індексом 4, що відповідає так званому "жовтому рівню". Такі умови вважаються відносно спокійними: вони не призводять до розвитку повноцінної магнітної бурі та зазвичай не мають вираженого впливу на здоров'я більшості людей.

Реклама

У вівторок, 7 квітня, ситуація залишиться без змін. Сонячна активність зберігатиметься на помірному рівні, а магнітосфера Землі - у стані слабких збурень.

У середу, 8 квітня, геомагнітна обстановка стабілізується. Очікується нормальний стан магнітосфери без відчутних коливань і бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж - тільки орієнтовні.