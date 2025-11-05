- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 листопада
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 листопада 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 6 листопада, у першій половині дня будуть невеликі магнітні хвилювання, які вже ввечері переростуть у бурю з К-індексом 5 (червоний рівень). У п’ятницю, 7 листопада, очікується підвищена сонячна активність і магнітна буря, яка вже до суботи, 8 листопада, вщухне до помірних магнітних хвилювань, проте вони будуть невідчутні для людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.